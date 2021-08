Amazon amâna data la care angajaţii vor reveni la birou pentru luna ianuarie 2022

Grupul Amazon.com, cel mai mare retailer online din lume, nu se aşteaptă ca angajaţii săi de tip corporate să revină la munca de la birou până la începutul anului următor, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui document intern.

Amazon a decis să prelungească perioada în care angajaţii pot lucra de acasă până la data de 3 ianuarie 2022, faţă de estimările anterioare care menţionau data de 7 septembrie 2021, pentru SUA şi alte ţări care nu au fost nominalizate, scrie Agerpres.

"Pe măsură ce urmărim cu atenţie condiţiile locale care au legătură cu COVID-19, ne ajustăm recomandările cu privire la angajaţii corporate" se precizează în acest document intern.

Creşterea cazurilor de infecţie cu COVID-19, provocate de varianta Delta a virusului, a determinat deja o serie de mari companii să amâne planurile referitoare la revenirea la birouri a angajaţilor.

Săptămâna trecută, grupul Alphabet Inc. a anunţat că va prelungi programul de lucru de acasă până la data de 18 octombrie, Facebook Inc a informat că va cere angajaţilor de la birourile din SUA să se vaccineze, iar Twitter Inc a anunţat că va închide unele spaţii de lucru pe care le-a redeschis.

Amazon este una dintre puţinele companii care nu au fost afectate de criza provocată de pandemie. Oamenii au apelat la serviciile Amazon pentru diverse cumpărături, ceea ce a ajutat compania să înregistreze profituri şi venituri record.

