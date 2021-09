Compania care te plătește cu 1.300 dolari pentru a viziona 13 filme horror

Compania FinanceBuzz îți va oferi 1.300 dolari pentru a viziona 13 filme horror în octombrie, într-un efort de a afla dacă bugetul unui film poate să îl facă mai interesant, scrie CNN.

FinanceBuzz caută să angajeze pe cineva care să analizeze ritmului cardiac atunci când persoană urmărește un film horror. Persoana va urmări 13 dintre cele mai înspăimântătoare filme realizate vreodată în timp ce își monitorizează ritmul cardiac folosind un ceas Fitbit.

Participantul ales este obligat să vizioneze următoarele filme între 9 și 18 octombrie: Saw, Horror Amityville, Un loc liniștit, Un loc liniștit partea 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity și Annabelle.

FinanceBuzz îi va oferi noului analist un tracker Fitbit, împreună cu 1.300 dolari. Pentru a aplica, cei interesați trebuie să completeze un formular și să spună companiei de ce sunt cea mai bună persoană pentru acest post. Poți depune cererea până ăe 26 septembrie, iar FinanceBuzz va alege căștigătorul pe 1 octombrie.

Citeste si: Pitis: Nu trebuie sa asteptam sa 'pice' prosperitate de la stat

Sursa foto: Shutterstock/ lassedesignen

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: