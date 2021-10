Cum vede presa străină situația din țară: România este în mijlocul furtunii COVID

România a înregistrat pe 19 octombrie recorduri zilnice atât în ​​cazul infecțiilor cu COVID-19, cât și al deceselor, întrucât țara se confruntă cu o creștere acută a virusului COVID pe fondul unor rate de vaccinare alarmant de scăzute, scrie Euronews.

Autoritățile au confirmat un record de 18.863 de noi infecții și 574 de decese într-o singură zi. A fost prima dată când România a depășit 500 de decese într-o singură zi.

România are a doua cea mai scăzută rată de vaccinare din UE în spatele Bulgariei - cu doar 34% dintre adulți inoculați complet împotriva COVID-19, comparativ cu media blocului de 74%.

Creșterea extinde sistemul de îngrijire medicală aflat în dificultate la capacitatea maximă: peste 1.800 de pacienți cu coronavirus sunt acum în terapie intensivă. În București, ambulanțele fac coadă în afara Spitalului de Boli Infecțioase Matei Bals, unde se așază paturi pe coridoare.

Președintele Klaus Iohannis a numit situația drept „dramă națională de proporții teribile” și a îndemnat românii să se vaccineze.

El a declarat într-o conferință de presă că „lipsa acțiunilor concrete din partea autorităților este alarmantă” și a spus că a convocat pe 20 octombrie o întâlnire cu oficialii guvernamentali pentru „stabilirea unor măsuri clare și restrictive”.

„Există 574 de inimi de români care au încetat să mai bată pentru că au pierdut lupta cu acest virus mortal", a spus Iohannis. „Oamenii care, în urmă cu doar câteva săptămâni, s-au bucurat de viață, au visat și au făcut planuri pentru viitor lasă acum în urmă lacrimile și disperarea celor care își plâng moartea.”

Rata mortalității printre cele mai mari din lume

România a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate de deces pe cap de locuitor COVID-19, potrivit datelor noastre din lume.Statul membru UE a înregistrat acum 18,2 decese la un milion din populație, al doilea doar după Saint Vincent și Grenadine.

Țările Uniunii Europene au ajutat prin trimiterea de medicamente și echipamente COVID-19, care se confruntă cu o creștere a infecțiilor în mare parte în rândul majorității nevaccinate a populației adulte.

Sub o treime din populația adultă a României este complet vaccinată împotriva COVID-19, potrivit Our World In Data.

Biroul european al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) a declarat că își sporește sprijinul acordat României după creșterea numărului de cazuri.

Un expert senior va fi trimis pentru a ajuta la întărirea răspunsului țării la pandemie, alături de 34.000 de teste rapide COVID și aproximativ 200 de concentratoare de oxigen.

Acest sprijin tehnic va acoperi „supravegherea, îndrumarea clinică, comunicările de risc și implicarea comunității în lansarea vaccinurilor”, a declarat OMS Europe într-un comunicat.

Sursa foto: Shutterstock

