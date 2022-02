Secretarul general al NATO a făcut câteva declarații în contextul în care Rusia a transmis marți că a retras o parte din trupele comasate la granița cu Ucraina. Jens Stoltenberg contrazice, însă, Moscova și susține că nu a văzut concret că s-ar întâmpla acest lucru.

„Până acum nu am văzut nicio descaladare propriu-zisă pe teren. Rusia are forțe comasate în jurul Ucrainei, niște forțe fără precedent de la Războiul Rece și până în prezent. Totul este pregătit pentru un atac, toate sunt la locul lor să se întâmple asta. Dar Rusia încă are timp să facă un pas înapoi și în loc să se pregătească de război să găsească o soluție pașnică.

Aliații NATO sunt convinși că orice atac venit din partea Rusiei va veni cu un preț scump”, a declarat Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO.

-știre în curs de actualizare-

