Ucraina promite că nu plănuiește niciun fel de operațiuni ofensive în Donbas

Ucraina nu pregăteşte niciun fel de operaţiuni ofensive în Donbas, scena unui conflict armat de opt ani între forţele proguvernamentale şi miliţiile separatiste, susţinute de Moscova, a ţinut să ofere asigurări şeful diplomaţiei ucrainene, Dmitro Kuleba, relatează Unian, citat de Agerpres.

Afirmaţiile survin în timp ce administraţiile separatiste din Doneţk şi Lugansk au declanşat sirenele de protecţie civilă, stârnind îngrijorarea localnicilor că trebuie să se evacueze în Rusia întrucât Kievul ar intenţiona să pornească o ofensivă.



"Infirmăm categoric toate informaţiile propagandei ruse despre pretinse operaţiuni ofensive ale Ucrainei sau orice fel de diversiune ori act de sabotaj la instalaţiile industriei chimice din regiune. Ucraina nu desfăşoară şi nu planifică astfel de acţiuni în Donbas. Suntem pe deplin angajaţi într-o reglementare exclusiv diplomatică", a subliniat Dmitro Kuleba într-un comunicat difuzat prin Twitter şi citat de Unian.



Separatiştii imputaseră anterior Ucrainei o "tentativă de a arunca în aer rezervoare pentru depozitarea amoniacului la o fabrică din Horlivka", regiunea Doneţk.



Administraţiile separatiste din Doneţk şi Lugansk pregătesc evacuarea în masă a populaţiei din unele localităţi de pe teritoriul aflat sub controlul lor, sub pretextul escaladării situaţiei, anunţase încă de joi comandantul şef al forţelor armate ucrainene, Valeri Zalujnîi, citat de LB.



"Conform informaţiilor care ne parvin din teritoriile aflate sub controlul separatiştilor (ORDLO), în unele localităţi din teritoriul ocupat temporar, în special în Doneţk, este planificată evacuarea populaţiei locale în legătură cu o posibilă agravare", afirmă Zalujnîi într-un comunicat.



"Forţele armate ale Ucrainei respectă cu stricteţe Acordurile de la Minsk şi normele dreptului internaţional umanitar şi nu planifică nicio operaţiune ofensivă sau bombardament împotriva civililor", a declarat comandantul-şef al armatei ucrainene.



"Acţiunile noastre sunt de natură pur defensivă. Statul ocupant - Federaţia Rusă - este responsabil pentru situaţia din teritoriile ocupate temporar. Orice daune care ar putea fi cauzate oamenilor sau infrastructurii din teritoriile ocupate temporar reprezintă o provocare", se menţionează în comunicatul difuzat presei.



Citând o sursă apropiată conducerii separatiste din Doneţk, portalul News.ru anunţa vineri după-amiază că liderii autoproclamate republici populare Doneţk încearcă în acest moment să se înţeleagă cu Moscova asupra deschiderii graniţei ruse pentru trecerea în masă a rezidenţilor evacuaţi, întrucât punctele de control existente nu sunt prevăzute pentru acest lucru.



"Tehnic, este posibil să aduci mii de oameni la graniţa cu Rusia, dar punctele de trecere nu sunt prevăzute pentru o astfel de trecere în masă. Cei din Doneţk încearcă să negocieze cu partea rusa posibilitatea trecerii libere a frontierei", transmite News.ru, citând o sursă apropiată separatiştilor, sub rezerva anonimatului.



Anterior, şeful autoproclamatei republici populare Doneţk, Denis Puşilin, a anunţat începutul evacuării locuitorilor republicii în Rusia din cauza ameninţării cu bombardamente din partea armatei ucrainene. Potrivit acestuia, femeile, copiii şi bătrânii vor fi plasaţi în regiunea Rostov, conform Interfax.



Administraţia regională din Rostov - sudul Rusiei - a refuzat să facă vreun comentariu pentru News.ru, iar direcţia regională a Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă a declarat că nu dispune de informaţii despre o eventuală evacuare a populaţiei din Doneţk.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu are nicio informaţie despre ceea ce se întâmplă în acest moment în autoproclamata Republică Populară Doneţk, potrivit Interfax. El a subliniat că "nu are nici informaţii" dacă o posibilă evacuare a fost convenită cu partea rusă. "Nu ştiu ce se întâmplă acolo", a spus Peskov.



Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat vineri că vede în reizbucnirea actuală a confruntărilor în curs în estul Ucrainei "un scenariu" de "provocări" concepute de ruşi pentru a justifica un atac asupra Ucrainei, notează AFP.

