NATO a activat planurile de apărare: peste 100 de avioane de luptă au fost puse în alertă

NATO şi-a activat planurile de apărare pentru a desfăşura forţe suplimentare în ţările membre din Europa de Est şi va avea vineri un summit prin videoconferinţă, după atacul Rusiei asupra Ucrainei, a anunţat joi secretarul general Jens Stoltenberg, relatează agenţiile internaţionale de presă.

"Am convocat un summit prin videoconferinţă mâine pentru a analiza calea de urmat şi am activat planurile de apărare pentru a putea desfăşura capacitatea forţei de reacţie rapidă acolo unde va fi necesar", a spus Stoltenberg după ce a condus o reuniune de urgenţă a ambasadorilor la NATO ai statelor membre, conform Agerpres.ro.



El a mai precizat că peste 100 de avioane de luptă au fost puse în alertă.



"Trebuie să răspundem cu o hotărâre şi mai mare şi cu o unitate şi mai puternică", a spus Stoltenberg. "Nu avem planuri de a trimite trupe ale NATO în Ucraina. Ce facem acum este defensiv", a declarat el.



Stoltenberg a subliniat de asemenea că Europa se va confrunta cu o situaţie nouă privind securitatea după invazia Rusiei din Ucraina.



"Va fi o nouă Europă după invazia la care am asistat astăzi", a declarat el într-o conferinţă de presă.



"Pacea de pe continentul nostru a fost zguduită. Rusia foloseşte forţa pentru a încerca să rescrie istoria şi neagă Ucrainei dreptul la o cale liberă şi independentă", a adăugat el.



Stoltenberg a mai sus că Rusia a plănuit "cu sânge rece" invazia, în timp ce NATO căuta o soluţie diplomatică la criza din Ucraina.



El a atras atenţia că atacul Rusiei asupra Ucrainei va afecta relaţia Moscovei cu Alianţa Nord-Atlantică.



Activarea planurilor de apărare ale NATO le oferă comandanţilor militari posibilitatea de a desfăşura trupe, inclusiv cele pregătite de intervenţie rapidă, în ţările din estul Europei.

