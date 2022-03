Încă un eșec logistic al armatei ruse: Au distrus turnurile 4G de care chiar ei aveau nevoie

Christo Grozev, directorul executiv al grupului de jurnalism de investigație și informații Bellingcat, a raportat că forțele ruse care transmiteau informațiile înapoi superiorilor au fost forțate să utilizeze o linie telefonică bazată pe un SIM local, convorbirea fiind prompt interceptată.

Comunicațiile militare rusești utilizează în mod normal ”Era” – un sistem criptat extrem de sigur implementat anul trecut de Ministerul rus al Apărării și care se presupunea că va funcționa „în toate condițiile”. Sistemul Era nu funcționează însă în momentul de față, din cauză că soldații ruși au distrus o mare parte din turnurile de comunicații 3G și 4G din zona Harkiv, unde a fost ucis generalul Vitaly Gerasimov.

This is not the worst part. In the phone call in which the FSB officer assigned to the 41st Army reports the death to his boss in Tula, he says they've lost all secure communications. Thus the phone call using a local sim card. Thus the intercept. pic.twitter.com/cgHHo7VaRi