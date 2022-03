UE a extins sancțiunile împotriva Rusiei și Belarusului

Reuniţi la Bruxelles, reprezentanţii statelor membre au adăugat de asemenea oficiali şi oligarhi ruşi pe lista neagră a UE şi au adoptat noi sancţiuni împotriva sectorului maritim, a adăugat aceeaşi sursă pe Twitter.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine



•Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

•Belarus banking sector

•Export of maritime navigation technology to Russia

•Adding crypto-assets— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 9, 2022