Iohannis: Nu avem date că România ar fi ținta unei agresiuni

Nu există date care să indice că România ar fi ţintită printr-o agresiune, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei declaraţii de presă comune cu vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, aflată în vizită la Bucureşti, relatează Agerpres.

"Pot să subliniez că nu avem date care indică că România ar fi ţintită printr-o agresiune. Pe de altă parte, este foarte clar că această acţiune a Rusiei, acest război declanşat împotriva Ucrainei a produs cu certitudine un rezultat vizibil, ferm, clar şi acesta este unitatea NATO şi hotărârea aliaţilor din NATO de a sta împreună şi de a se apăra împreună", a precizat preşedintele Iohannis, la Palatul Cotroceni.

El a menţionat că în cadrul discuţiilor cu vicepreşedintele SUA, Kamala Harris, a abordat problema consolidării Flancului Estic. Totodată, a atras atenţia asupra faptului că România este ţara NATO care are cea mai lungă graniţă cu Ucraina.

"Rusia şi-a început atacul împotriva Ucrainei din sud, din zona Mării Negre. Este un scenariu de care noi am avertizat de-a lungul anilor. Pe de altă parte, România are aproximativ 650 de km de graniţă cu Ucraina, este cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre toţi aliaţii. Desigur, suntem îngrijoraţi în ceea ce priveşte Flancul Estic şi, de aceea, lucrăm tocmai pentru a consolida Flancul de Est. Am discutat cu vicepreşedinta Harris despre aceste subiecte şi am ridicat problema Flancului Estic, care trebuie să fie puternic şi bine echilibrat, pentru că dacă o parte a Flancului este puternică, iar alta este slabă, bineînţeles, atunci este vulnerabilitate", a spus preşedintele.

Klaus Iohannis a arătat că Flancul de Est "trebuie să fie puternic", pentru a apăra întreaga Alianţă Nord-Atlantică, menţionând totodată că acest lucru ar avea un rol de descurajare.

"Pe Flancul de Est, aliaţii - şi în acest caz am discutat în mod special despre Statele Unite şi România - trebuie să materializeze o forţă care este destul de puternică pentru a avea un rol de descurajare. NATO se bazează pe forţă şi descurajare, iar pentru a descuraja, trebuie să fii puternic în acea zonă. Şi, da, am discutat despre necesitatea unui Grup de Luptă NATO în România şi, în mod evident, Statele Unite joacă un rol important în aceasta. Am discutat despre creşterea prezenţei Statelor Unite pe Flancul de Est, în mod evident pe partea noastră a Flancului Estic. Am vorbit despre Articolul 5 al NATO şi despre parteneriatul durabil între forţele noastre militare, pentru că forţele americane sunt în România de mulţi ani, lucrează foarte bine cu forţele româneşti şi, bineînţeles, contribuie la întărirea flancului de est", a mai spus Iohannis.

