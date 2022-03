Brent Renaud, un jurnalist de la New York Times a fost ucis în Ucraina

Șeful poliției din regiunea Kiev, Andrei Nebitov, relatează, potrivit NEXTA, că ocupanții l-au ucis pe jurnalistul american New York Times, Brent Renaud. Informația a fost confirmată și de reprezentanții publicației, într-o postare pe pagina de Twitter:

„Suntem profund îndurerați să auzim că Brent Renaud a murit. Brent a fost un producător de filme extrem de talentat, care a colaborat mai mulți ani cu The New York Times”.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine.