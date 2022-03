Cotația barilului de țiței și-a continuat scăderea, în contextul reluării discuțiilor între Rusia și Ucraina, dar și al creșterii numărului cazurilor de COVID în China care ar putea duce la o reducere a cererii de petrol.

Preţul petrolului a continuat să scadă marţi, ajungând la cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni, după ce discuţiile dintre Rusia şi Ucraina au atenuat temerile privind întreruperi ale aprovizionării, iar creşterea numărului de cazuri de COVID-19 în China a alimentat îngrijorările referitoare la încetinirea cererii, transmite Reuters citat de Agerpres.



Cotaţia barilului de ţiţei Brent din Marea Nordului a scăzut cu 4,4%, la 102,16 de dolari, după ce în sesiunea anterioară atinsese 100,05 dolari, în timp ce cotaţia barilului de ţiţei WTI american a coborât cu 4,58%, la 98,43 de dolari, tranzacţionându-se pentru prima dată de la 1 martie sub 100 de dolari.



Luni, ambele cotaţii au scăzut cu peste 5%.

"Aşteptările unor evoluţii pozitive în discuţiile dintre Rusia şi Ucraina au sporit speranţele atenuării limitărilor de pe piaţa globală a ţiţeiului. Noile restricţii din China au majorat temerile privind încetinirea cererii", a apreciat Toshitaka Tazawa, analist la Fujitomi Securities Co Ltd.



Find more statistics at Statista China a raportat marţi 5.280 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr de la primul val epidemic de la începutul anului 2020. În ultimele zile, zeci de milioane de locuitori ai celei mai populate ţări din lume au fost plasaţi în carantină la domiciliu, în special în metropola tehnologică Shenzhen (sud), la porţile Hong Kong-ului.

Oficialii SUA au avertizat China să nu furnizeze Rusiei ajutor militar sau financiar. Dar India ar putea accepta oferta Rusiei de a cumpăra la reducere ţiţei sau alte materii prime, au anunţat doi oficiali indieni, un semn că Delhi vrea să continue relaţiile cu partenerul său comercial cheie.

"Chiar şi în cazul unui acord de încetare a focului, preţul petrolului ar urma să rămână la un nivel ridicat, Occidentul încercând în continuare să izoleze Moscova prin sancţiuni, ceea ce va limita aprovizionarea pieţei globale a petrolului", a avertizat Tsuyoshi Ueno, economist la NLI Research Institute.

Sursa foto: Shutterstock

