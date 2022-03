Summit NATO pe 24 martie: Joe Biden vine în Europa

Summitul va avea loc în Bruxelles pe 24 martie, iar Joe Biden va participa fizic la întâlnire, vestea fiind confirmată de către Casa Albă, scrie CNN.

„Președintele va călători la Bruxelles, la sfârșitul acestei luni, unde se va alătura Summitului extraordinar al NATO din 24 martie pentru a discuta eforturile de descurajare și apărare, ca răspuns la atacul neprovocat și nejustificat al Rusiei asupra Ucrainei. Vizita are și scopul de a reafirma angajamentul ferm față de aliații NATO”, a declarat secretarul Casei Albe, Jen Psaki, într-o conferință de presă, confirmând tweet-ul NATO.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs— US Mission to NATO (@USNATO) March 15, 2022