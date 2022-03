LIVE UPDATE | Război în Ucraina. China nu vrea să fie afectată de sancțiunile impuse Rusiei

UPDATE 10.28: Armata rusă a bombardat în ultimele ore un complex industrial în zona Şostka, din regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, făcându-l practic inutilizabil, a transmis şeful administraţiei regionale din Sumî, Dmitro Jiviţki. Nu departe de Sumî, în Harkov, s-a produs un incendiu de proporţii în urma bombardamentelor de luni spre marţi asupra unei zone situate în apropierea pieţei centrale din oraş.

UPDATE 10:05 Prim-miniştrii Republicii Cehe, Poloniei şi Sloveniei se vor deplasa marţi la Kiev, pentru o întrevedere cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în calitate de reprezentanţi ai liderilor Uniunii Europene, a anunţat premierul ceh Petr Fiala. "Scopul vizitei este de a confirma sprijinul fără echivoc al întregii Uniuni Europene pentru suveranitatea şi independenţa Ucrainei", a spus Fiala. "Obiectivul acestei vizite este, de asemenea, de a prezenta un pachet larg de sprijin pentru Ucraina şi pentru ucraineni", a adăugat premierul ceh.



UPDATE 9.51: În cartierul Sviatoshynskiy din Kiev, obuzele au lovit un bloc de apartamente cu nouă etaje și un bloc de apartamente de 16 etaje, provocând daune grave și declanșând incendii. Cadavrele a două persoane găsite la fața locului; 35 de persoane au fost salvate.

In Kyiv’s Sviatoshynskiy district, shells hit a nine-story apartment building and a 16-story apartment building, causing serious damage and sparking fires. Bodies of two people found at the scene; 35 people were rescued. Info from State Emergency Service. pic.twitter.com/pMF3SzcFoX— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 15, 2022