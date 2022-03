Ucraina și Republica Moldova și-au sincronizat, începând din 16 martie, rețelele electrice cu cea europeană - Continental European Power System, cea mai mare rețea din lume, care până acum acoperea toate statele europene (inclusiv România) cu excepția Rusiei, Ucrainei, Belarus și Moldovei (vezi harta). Anunțul a fost făcut de ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității).



By No machine-readable author provided. Kimdime assumed (based on copyright claims). –see file history– - Own work, CC BY-SA 3.0, Link

Ulterior, președintele Volodimir Zelenski a salutat evenimentul pe Twitter, scriind că ”Acum avem un singur sistem energetic”, iar comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, l-a calificat drept ”un moment istoric” care ”va permite ucrainenilor să-și țină rețeaua de electricitate stabilă și luminile aprinse.”

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen , @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

The electricity grids of #Ukraine & #Moldova have been successfully synchronised with the Continental European Grid. This will help🇺🇦to keep their electricity system stable & lights on. It is a historic milestone for our relationship – in this area, Ukraine is now part of Europe!— Kadri Simson (@KadriSimson) March 16, 2022