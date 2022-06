”Pe 24 februarie ne-am deconectat de la rețelele din Rusia și Belarus cu 4 ore înainte să înceapă invazia. Eram aici, în biroul din sediul Ukrenergo în acea noapte, pentru a superviza procesul de deconectare. Am terminat la 1:32 noaptea, patru ore mai târziu a început invazia. A trebuit să operăm în regim izolat timp de 3 săptămâni, în loc de zile, cum preconizasem”, a povestit Volodimir Kudrițki, CEO Ukrenergo, operatorul național de distribuție a energiei electrice din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute la conferința ”The Role of the Three Seas Initiative in Accelerating the EU Energy Decoupling from Russia”, organizată de Ambasada Poloniei și Expert Forum (în video, conferința integrală).

Ulterior, Ucraina și Republica Moldova și-au sincronizat, începând din 16 martie, rețelele electrice cu cea europeană - Continental European Power System (vezi harta). Aceasta este cea mai mare rețea din lume, care până la 16 martie acoperea toate statele europene (inclusiv România) cu excepția Rusiei, Ucrainei, Belarus și Moldovei.

”Sincronizarea rețelelor energetice este, din punct de vedere tehnic probabil unul dintre cele mai complexe procese inventate vreodată de omenire. Poate dura ani, chiar decenii, ca o țară să se conecteze la un sistem”, explică Kudrițki. În acest caz, s-a recurs la sincronizarea de urgență, care permite interconectarea fără ca toate măsurile să fie finalizate, ci prin asigurarea unor măsuri suplimentare de atenuare pentru limitarea riscurilor operaționale. Acesta a permis sprijinirea Ukrenergo și Moldelectrica în menținerea stabilității sistemelor energetice ucrainene și moldovenești.

Sincronizarea dintre sistemul european și cele din Moldova și Ucraina este în lucru încă din 2017. În mod normal, ea era planificată pentru anul 2026, ulterior fiind devansată pentru 2023, după ce s-a stabilit că ambele state îndeplinesc condițiile tehnice. În termeni foarte generali, acestea impun ca țările să demonstreze că pot opera în condiții stabile rețelele la standardul continental de 50 Hz, dar și că pot rezista la posibilele atacuri ale hackerilor. În cazul Ucrainei, acest proiect a implicat investiții de 700 de milioane de euro în rețea și capacitatea de generare.

🇺🇦 has become a member of 🇪🇺 Energy Union. The unification of 🇺🇦 & 🇪🇺 energy systems has been completed. Now 🇺🇦 electricity flows in 🇪🇺 & vice versa. Grateful to 🇪🇺 members, personally to @vonderleyen, @KadriSimson & everyone, thanks to whom we now have a single energy system!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022