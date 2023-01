Potrivit presei poloneze, Varșovia și Kievul se pregătesc să inaugureze un ”pod energetic” în primul trimestru al lui 2023. Va fi vorba practic de o conexiune între Hmelnițki, oraș din vestul Ucrainei unde se află o centrală nucleară, și orașul polonez Rzeszow. O astfel de conexiune exista și în perioada comunistă, dar nu a mai putut fi folosită, nefiind la standardele contemporane.

Deja conexiunea este testată, principalele probleme fiind la nivelul Ukrenergo – operatorul de rețea ucrainean. Din cauza bombardamentelor rusești, rețeaua este permanent afectată, iar echilibrarea sistemului este zilnic o provocare. În decembrie 2022, ONU estima că peste 55% din infrastructura energetică a țării a fost distrusă.

3/3 The video of the fire after the missile attacks, went viral around the world yesterday, is a facility, on which the power supply of several regions depends. Russia still hopes to intimidate and break us with its terror against peaceful people. But, we will restore everything pic.twitter.com/kfgt8ROAQv