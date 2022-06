ENTSO-E (Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității) a anunțat că schimburile comerciale de electricitate cu Ucraina și Moldova vor putea demara pe 30 iunie. Condițiile tehnice au fost îndeplinite pentru prima fază, după sincronizarea cu rețeaua europeană - Continental European Power System.

ENTSO-E gave the green light to resume Ukrainian electricity exports to Europe. Many thanks to @ENTSO_E , @EU_Commission , @Ener_Community and all the parties involved for their strong support! https://t.co/4ek8P2KOJa pic.twitter.com/n37bxcZTc3 — NPC Ukrenergo (@NPCUkrenergo) June 28, 2022

Dacă totul va funcționa conform planificării, schimburile comerciale de energie electrică cu Ucraina și Moldova vor începe pe 30 iunie, pe interconexiunea dintre Ucraina şi România. Vor urma și alte interconexiuni - Ucraina-Slovacia, Ucraina-Ungaria şi Moldova-România.

Capacitatea comercială totală va fi limitată în primă fază la 100 MW – circa 1,4% din producția zilnică a României. Pe de altă parte, până acum Ucraina exporta doar 320 MW, în Polonia și Moldova. Dar, după această primă etapă, valorile comercializate vor crește treptat, în urma evaluării impactului asupra stabilităţii şi securităţii sistemului energetic.

Transelectrica, operatorul reţelei de electricitatate din România, anunță că ”în perioada imediat următoare se va finaliza şi procesul de armonizare a detaliilor tehnice şi comerciale privind schimburile între România şi Republica Moldova”.

Ucraina este un mare producător de electricitate, cu o capacitate instalată de peste 54 GW, înainte de izbucnirea invaziei rusești. O mare parte din aceasta este reprezentată de centralele nucleare – Ucraina este a treia țară din Europa la capacitate instalată a centralelor atomoelectrice, fiind depășită doar de Franța și de Rusia.

Experții ministerului Energiei de la Kiev estimează că țara ar putea obține 1,5 miliarde de euro până la sfârșitul anului din exporturi de energie electrică.

”Sincronizarea rețelelor energetice este, din punct de vedere tehnic probabil unul dintre cele mai complexe procese inventate vreodată de omenire. Poate dura ani, chiar decenii, ca o țară să se conecteze la un sistem”, declara recent Volodimir Kudrițki, CEO Ukrenergo, operatorul național de distribuție a energiei electrice din Ucraina. Însă invazia rusească a urgentat această operațiune, care a fost realizată în termen de luni, în loc de ani, cum se preconiza inițial.

Sistemele energetice moderne sunt concepute astfel încât să fie conectate la cele ale vecinilor și la rețele sincronizate, pentru a împărți riscurile și beneficiile, explică Kudrițki. Schimburile comerciale de electricitate sunt un proces foarte complex din punct de vedere tehnic, deoarece exportul de energie are tendința să destabilizeze rețeaua. De aceea și rolul de interconexiune al României este atât de important.

Un rol foarte important a fost jucat și de Starlink, rețeaua de internet prin satelit al lui Elon Musk. 100 de astfel de dispozitive au fost instalate în sistemul energetic al Ucrainei și au fost decisive în respingerea atacurilor cibernetice rusești, care aveau ca scop destabilizarea rețelei de electricitate a Kievului.

50 DDos attacks in 100 days of the war against the Ukrenergo’s networks, which is ten times more than over the last three years. All attacks were repelled. https://t.co/mA3IGc09ys pic.twitter.com/Izy5YIaEDM— NPC Ukrenergo (@NPCUkrenergo) June 9, 2022