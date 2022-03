”Nu ar trebui să rămână la putere”: declarația lui Biden care a stârnit reacții atât în SUA cât și la Kremlin

''Ceea ce a vrut să spună preşedintele este că Putin nu poate fi autorizat să exercite o putere asupra vecinilor săi sau asupra regiunii. Nu vorbea despre puterea lui Putin în Rusia, nici despre o schimbare de regim'', a spus un oficial al Casei Albe.



De partea cealaltă, Kremlinul a precizat că Joe Biden nu poate decide cine este la conducerea Rusiei, președintele este ales de către cetățenii ruși.

Mesajul lui Biden a fost criticat și de către un oficial SUA de rang înalt. Richard Haass, președintele Consiliului pentru Relații Externe al SUA, a declarat că Biden a făcut ”o situație dificilă să devină și mai dificilă și o situație periculoasă și mai periculoasă”. El a sugerat ca principalii consilieri ai lui Biden să vorbească cu omologii lor ruși pentru a clarificat faptul că SUA sunt pregătite să lucreze cu guvernul actual și că prioritățile în acest moment ar trebui să fie încheierea războiului în condiții pe care Ucraina le poate accepta și descurajarea oricărei escaladări din partea lui Vladimir Putin.



”Acest comentariu(declarația lui Biden n.r.) a fost în contradicție cu ambele obiective”, a declarat Richard Haass.

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP— Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022