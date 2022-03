După Oscarurile Academiei Americane de Film, au apărut și Oscarurile armatei ucrainene

După deja celebrul moment în care Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock, armata ucraineană a profitat de moment și a lansat propria sa versiune a Oscarurilor, de data aceasta cu un clasament format din filme înregistrate pe câmpul de luptă.

Astfel, conform Jerusalem Post, un număr de șapte astfel de filme au fost selectate de Ministerul ucrainean al Apărării, fiind punctate în categorii amuzante având în vedere contextul, cum ar fi "Cel mai bun film", "Cel mai bun actor într-un rol secundar", "Cel mai bun film străin etc., după cum urmează:

1. Cel mai bun film: "Navă rusească de război, du-te-n..."

Cea mai bună "peliculă" aleasă de armata ucraineană a fost, așadar, momentul filmat al atacării Insulei șerpilor de către o navă de război rusească, moment în care înregistrarea audio cu răspunsul grănicerului a făcut înconjurul lumii.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

2. Cel mai bun actor într-un rol secundar: Tractorul ucrainean în "Îmblânzirea scorpiei"

Cel de-al doilea premiu a mers către un montaj de secvențe cu tractoare ucrainene care trăgeau tancuri după ele, serie de evenimente care au devenit de asemenea faimoase, aruncând armata rusă în ridicol.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Supporting Actor: Ukrainian Tractor in The Taming of the Shrew#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/f3LEZ9VATO— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

3. Cel mai bun film străin: Bayraktar

La acest capitol, Ministerul Apărării Ucrainene a publicat un colaj de materiale video cu lovituri aeriene ale dronelor turcești Bayraktar asupra tancurilor rusești.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best International Feature Film: Bayraktar. The Song of a Turkish Guest#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/ITSCnv87Jo— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

4. Cea mai bună imagine: Un sărut de la Stinger

Așa cum o sugerează și titlul ales pentru acest premiu, este vorba despre un elicopter rusesc doborât cu celebrele rachete antiaeriene Stinger.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Cinematography: A Kiss From Stinger#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/RNe9uu6iqJ— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

5. Cea mai bună coloană sonoră: Imnul național al Ucrainei interpretat într-un adăpost antiaerian

Cel de-al cincilea premiu acordat a mers către un grup de copii care a intrepretat imnul național al Ucrainei într-un adăpost presupus a fi în Harkov.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Song: Anthem of Ukraine by UA girls in Kharkiv Bomb Shelter#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/L1PVt3ujzq— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

6. Cea mai bună actriță: racheta antitanc Javelin în "Arderea orcilor"

Cel de al șaselea material selectat înfățișează distrugerea unui tanc rusesc cu ajutorul deja celebrelor rachete portabile Javelin.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Actress: Javelin for the powerful performance in Burning Orcs#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/IKegeZ4imB— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

7. Cea mai bună scenografie: Ambuscada

Ultimul premiu acordat de armata ucraineană este pentru scenografie, punctând ambuscada în care a fost prinsă o coloană de blindate rusești în momentul când încearcă să treacă printr-un oraș ucrainean.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Production Design: Ambush. From UA Army With NLAW#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/GMPsRI5pny— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Sursa foto: Shutterstock

