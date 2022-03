Un grup de vulcani de gheaţă sub forma unor cupole, care nu seamănă cu nicio altă formaţiune cunoscută din sistemul nostru solar şi care ar putea fi încă activi, au fost identificaţi pe Pluto cu ajutorul datelor colectate de sonda spaţială New Horizons a NASA, o dovadă că această planetă îndepărtată şi îngheţată este mai dinamică decât se credea până în prezent, informează Agerpres care citează Reuters.

Oamenii de ştiinţă au precizat că aceşti criovulcani - în număr de 10 sau mai mulţi - au înălţimi cuprinse între un kilometru şi şapte kilometri. Spre deosebire de vulcanii de pe Terra care expulzează gaze şi rocă topită, criovulcanii de pe planeta pitică expulzează cantităţi mari de gheaţă - aparent apă îngheţată şi nu un alt material îngheţat - care ar avea consistenţa unei paste de dinţi, au precizat cercetătorii.

Formaţiuni de pe planeta pitică Ceres din centura de asteroizi, lunile lui Saturn, Enceladus şi Titan, luna lui Jupiter, Europa, şi luna lui Neptun, Triton, au fost de asemenea etichetate ca fiind criovulcani. Însă sunt diferiţi de cei de pe Pluto, au precizat cercetătorii, din cauza condiţiilor diferite de la suprafaţă cum ar fi temperatura şi presiunea atmosferică, precum şi amestecul diferit de materiale îngheţate.

''Descoperirea acestor trăsături indică faptul că Pluto este mai activ sau mai însufleţit din punct de vedere geologic decât se credea anterior'', a spus cercetătoarea Kelsi Singer, din cadrul Southwest Research Institute, Boulder, Colorado, autoarea principală a studiului publicat în revista Nature Communications.

