Lockdown dur în Shanghai, unde oamenii stau închiși în case de săptămâni întregi. ”Controlați-vă dorința inimii de libertate”

După ce numărul cazurilor de Covid-19 din Shanghai a atins cel mai mare nivel de la începutul pandemiei, autoritățile au instituit măsuri de o rigoare fără precedent.

Metropola cu o populație de peste 26 de milioane de locuitori a fost practic tăiată de restul țării, iar oamenii nu au voie să iasă din case. Mai mult, lockdown-ul instituit parțial pe 28 martie și total pe 5 aprilie nu are o dată finală, ci este pe termen nedeterminat. Primarul adjunct al orașului a comunicat doar că restricțiile vor începe să fie ridicate în comunitățile care nu au mai înregistrat niciun caz de infectare în ultimele 14 zile.

Financial Times scrie că acesta este cel mai important test al politicii zero-Covid a lui Xi Jinping, care vizează eliminarea completă a virusului prin restricții extrem de dure și testare în masă. În ultimii doi ani, această strategie a dat rezultate, dar valul de infectări din Shanghai cu varianta Omicron (peste 20.000 de cazuri pe zi, peste 26.000 duminică) ar putea să o pună la încercare.

Măsurile impuse într-un oraș cu o populație mult mai mare decât a României riscă să ducă însă la o criză de alimente. Neputând ieși din case, oamenii depind de rațiile trimise de autorități, de a căror calitatea și mai ales cantitate mulți se plâng pe rețelele sociale.

Picture of the govt food handout my pregnant friend received last night in Qingpu district of Shanghai. Four days ago she got milk, TCM and a small bag of rice.



Folks in Shanghai: what have you received? What district are you in? How many mouths have you got to feed? pic.twitter.com/pwt8AfFeX7— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) April 8, 2022

”Magazinele sunt închise și, chiar dacă acesta este un oraș digitalizat și există o mulțime de aplicații prin care ai putea comanda, pur și simplu nu ai ce. Nimeni nu mai livrează mâncare, Lipsesc fie stocurile, fie curierii [...] Ieri, doi bătrâni din blocul meu mi-au cerut să le dau un pic de orez, ca să nu moară de foame. Problema nu era că nu aveau bani, ci că nu aveau ce cumpăra cu ei”, a relatat un localnic, citat de France24.

Oamenii povestesc pe rețelele sociale că formează grupuri mari, pentru a da comenzi de alimente către angrosiști, singurii care mai fac livrări în Shanghai. Cei care au mici grădini în care cresc legume au început chiar să le trimită rudelor și prietenilor, folosind drone.

De asemenea, în clipurile postate pe Weibo, cea mai populară rețea socială din China, se poate vedea cum oamenii ies la balcoanele blocurilor ca să cânte, să-și strige mesaje sau să-și transmită semnale luminoase.

Aproape imediat, la fața locului sosesc drone trimise de autorități care transmit prin difuzoare mesajul ”În perioada pandemiei, vă rugăm să respectați cu strictețe restricțiile împotriva COVID-19. Controlați dorința sufletului de libertate. Nu deschideți geamurile și nu cântați, deoarece astfel creșteți riscul de transmitere a COVID-19.” În alte imagini pot fi văzuți câini robotici care merg pe străzile pustii ale orașului și transmit mesaje similare.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz— Patrick Madrid ✌🏼 (@patrickmadrid) April 9, 2022

Robot roaming the streets making health announcements in #Shanghai during lockdown. pic.twitter.com/64x0mU4C2D— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 31, 2022

Ca reacție la apariția acestor filmări, autoritățile i-au avertizat pe locuitorii din Shanghai ”să nu răspândească zvonuri nefondate”.

În același timp, cifrele oficiale consultate de Wall Street Journal arată că, de la 1 martie, în ciuda exploziei numărului de cazuri de infectare cu coronavirus, în Shanghai nu s-a înregistrat niciun deces din cauza Covid-19 și un singur caz de îmbolnăvire gravă. Impactul restricțiilor asupra celui mai mare și mai bogat oraș al Chinei a început să se resimtă și pe burse, însă guvernul de la Beijing a anunțat vineri că renunțarea la această politică ar fi ”dezastruoasă”.

