Putin a promovat brigada care ar fi comis masacrul din Bucea. ”Un model de curaj, de hotărâre şi de înalt profesionalism"

Decretul prezidenţial semnat de liderul de la Kremlin menţionează "eroismul, tenacitatea, hotărârea şi curajul" militarilor ruşi. Documentul consemnează că "acţiunile abile şi hotărâtoare ale întregului personal în timpul operaţiunii militare speciale din Ucraina sunt un model de executare a îndatoririlor militare, de curaj, de hotărâre şi de înalt profesionalism".

Putin has given an honorary title to one of the units Ukraine says slaughtered civilians in Bucha.



He thanked the 64th Motor Rifle Brigade for their "mass heroism protecting the fatherland, Russia's sovereignty, and its national interests" in Ukraine.https://t.co/zG0lFffsSs pic.twitter.com/X5vAIimKOG— max seddon (@maxseddon) April 18, 2022