Eduard Basurin, care reprezintă autoproclamata Republică Populară Doneţk (DNR), a declarat la postul de televiziune Russia 24 că „grupurile de asalt” special selectate sunt ajutate de aviaţia şi artileria rusă.

De asemenea, Basurin neagă informațiile oficialilor ucraineni conform cărora mulți civili, inclusiv copii, s-ar ascunde la fabrica Azovstal, o zonă industrială uriașă din centrul orașului. Săptămâna trecută, el a spus că trupele ucrainene ar trebui „alungate” din fabrică, în ceea ce un număr de experți militari din Ucraina și Occident au considerat că este o amenințare voalată de a folosi arme chimice.

Invictus Mariupol. Here, even the stones do not surrender to the enemy. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/U41cCu3U1f — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2022

Pro-Russian separatist forces have reportedly attacked the Azovstal plant in Mariupol, one of the last locations in the city not under Russian control.



Russia's Defense Ministry called on Ukrainian troops defending the facility to surrender by midday: https://t.co/X1tQDknW1P pic.twitter.com/e0htyCKyuk