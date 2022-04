SUA şi aliaţii lor se vor întâlni lunar pentru a stabili ajutorul pentru Ucraina

"Reuniunea de astăzi va deveni un grup de contact lunar asupra apărării Ucrainei", a declarat Austin după o întâlnire cu reprezentanţi a 40 de ţări în Germania, scrie Agerpres.ro.

El a adăugat că se doreşte astfel să se organizeze acţiunea "naţiunilor de bunăvoinţă pentru a ne intensifica eforturile, a ne coordona asistenţa şi a ne concentra asupra victoriei luptei de astăzi şi a luptelor din viitor".

Patruzeci de ţări erau reprezentate la reuniunea organizată la iniţiativa Washingtonului la baza aeriană americană de la Ramstein, în vestul Germaniei, cu scopul de a se pune de acord asupra sprijinului militar pe care aliaţii îl pot aduce Kievului.

We just kicked off a historic meeting — more than 40 countries gathered together to help Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion. Our goal is to leave here with a common, transparent understanding of Ukraine's short-term and long-term security requirements. pic.twitter.com/sRuhu7aPis