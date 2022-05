Oficial de la Kiev: Putin a avertizat Ungaria înaintea invaziei și i-ar fi oferit o bucată din Ucraina

”Ungaria și-a declarat deschis cooperarea cu Rusia. Mai mult, Putin i-a avertizat dinainte că țara noastră va fi invadată. Dintr-un motiv sau altul, [maghiarii - n. red.] s-au gândit că pot să ia o bucată din teritoriul «lor». Așa ceva nu se va întâmplă însă niciodată și o să vedem care vor fi consecințele după terminarea războiului”, a spus Danilov, citat de Ukrinform (agenția oficială de presă ucraineană).

În replică, Zoltán Kovács, secretar de stat în guvernul Ungariei pentru comunicare și relații internaționale, a respins afirmațiile ucrainene drept ”fake news” și ”minciuni”. Kovács a dat de înțeles că oficialii de la Kiev ar fi nemulțumiți de decizia guvernului maghiar de a nu permite ca transporturi de arme letale să tranziteze teritoriul țării.

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n