O dronă de luptă Bayraktar TB2, produsă de Turcia, "a lovit o navă de debarcare de tip 11770 Serna şi două sisteme de rachete sol-aer de tip Tor", a informat pe Facebook marina americană, fără a preciza data.



"Parada tradiţională de 9 mai a flotei ruse va avea loc în acest an lângă Insula Şerpilor, pe fundul mării", a remarcat cu ironie Ministerul Apărării ucrainean pe contul său de Twitter.



Moscova nu a confirmat informaţia, scrie AFP.



În înregistrările video publicate de armata ucraineană, poate fi văzută o navă avariată lângă un chei, afectată de o explozie, cuprinsă de flăcări şi deasupra căreia se ridică un nor gros şi negru de fum.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the "Serna" project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island - at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX