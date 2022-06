Rușii își consolidează pozițiile pe Insula Șerpilor, teritoriu strategic în largul Dunării

Armata rusă şi-a întărit poziţiile pe Insula Şerpilor din Marea Neagră, desfăşurând acolo mai multe sisteme de apărare, ceea ce sugerează că ea nu intenţionează să abandoneze uşor acest punct strategic, în pofida noilor sisteme de artilerie şi tiruri de rachete ucrainene, relatează AFP.

Cele mai recente imagini prin satelit cu această insuliţă din largul coastelor ucrainene şi române permit să se distingă diferite sisteme de apărare sol-aer, iar ruşii au instalat astfel de sisteme şi pe navele poziţionate în apropiere, pentru a-şi întări şi mai mult poziţiile, conform Agerpres.ro.



"Ruşii au desfăşurat pe insulă mai multe sisteme antiaeriene ce acoperă diferite spectre de ameninţări: SA-13, Panţir, Tor, tunuri antiaeriene ZU-23-2", precizează cercetătorul francez Pierre Grasser, specialist în apărare rusă, asociat laboratorului Sirice de la Sorbona.



"Ei şi-au consolidat recent poziţia, desfăşurând diferite sisteme sol-aer, pe insulă şi pe navele poziţionate în jurul insulei. Strategic, aceasta are sens, chiar şi în faţa noilor mijloace ale Ucrainei, precum tunuri autopropulsate Caesar şi lansatoare multiple de rachete Himars", analizează de asemenea o sursă militară franceză, sub acoperirea anonimatului.



Ţările occidentale i-au furnizat Ucrainei mai multe sisteme de artilerie mobilă ce ar permite teoretic să se întreprindă lovituri dinspre coastele situate la circa 30 de kilometri, printre care tunuri franceze Caesar, dar mai ales lansatoare de rachete multiple Himars date de americani şi care în prezent se află undeva între Europa de Vest şi Ucraina.



"Ne aşteptăm ca aceste sisteme să participe curând la lupte şi suntem angajaţi să continuăm să alimentăm fluxul de muniţii", a declarat săptămâna aceasta subsecretarul american al apărării, Colin Kahl.



Sistemele antiaeriene desfăşurate în prezent de ruşi "nu vor putea intercepta rachetele ghidate trase de Himars, acest lucru este cert", apreciază Grasser, adăugând totodată că "aceste sisteme sunt toate mobile şi prin urmare ruşii ar putea face ceea ce fac foarte bine ucrainenii de la începutul războiului: să le deplaseze imediat ce percep o ameninţare iminentă".



Militarii ruşi "sunt acolo (pe Insula Şerpilor) în special pentru a contracara desfăşurarea de comandouri ucrainene" pe insulă, explică Grasser, amintind că armata ucraineană a încercat deja să facă acest lucru cel puţin o dată, în noaptea de 7 spre 8 mai. Comandourile au fost decimate, a amintit el.



Insula Şerpilor este o miză importantă. Din prima zi a ofensivei ruse lansate pe 24 februarie, atacatorii au securizat această insulă plată şi pustie. Ei au luptat pentru a o păstra, pierzând oameni şi material. De altfel, nu departe de această insulă crucişătorul Moscova a fost lovit de o rachetă ucraineană, în cea mai grea lovitură dată marinei ruse în ultimele decenii.



Vineri, ucrainenii au revendicat o lovitură cu o rachetă asupra unei nave ruse în care se afla un sistem antiaerian, lângă insulă. "Această navă, concepută iniţial pentru operaţiuni de salvare pe mare, servea drept platformă antiaeriană improvizată. Un sistem Tor a fost instalat acolo", a dezvăluit Grasser.



Pe Twitter, analistul HI Sutton, specialist în probleme ale apărării navale, precizează că "aceste nave sunt utilizate pentru a aproviziona" insula, care are "o importanţă strategică". "Nu este o simplă stâncă, este un teritoriu. El este situat strategic, nu doar din punct de vedere militar, ci şi economic", explică el.



Insula Şerpilor este situată în largul gurilor Dunării, unul dintre cele mai importante fluvii ale Europei şi o arteră comercială a continentului. Cine o controlează poate viza eventual şi gurile Dunării. De asemenea, insula ar putea servi drept platformă de tragere în direcţia portului Odesa sau chiar a României, precizează AFP.



Nu în ultimul rând, în apropiere de insulă există zăcăminte de hidrocarburi.

