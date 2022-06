Boris Johnson nu va fi demis. Premierul britanic a scăpat de moțiunea de cenzură

Soarta lui Boris Johnson ca șef al guvernului de la Londra a fost decisă luni seară. Prim-ministrul a obținut încrederea majorității deputaților conservatori, în ciuda scandalului ”Partygate”. 211 deputați au votat în favoarea sa, iar 148, pentru destituirea lui.

De ce a fost depusă o moțiune de cenzură împotriva lui Boris Johnson

Premierul britanic Boris Johnson s-a confruntat cu o moţiune de cenzură luni seară, pe fondul mai multor scandaluri, printre care dezvăluirile privind petrecerile desfăşurate la reşedinţa din Downing Street în plin lockdown la nivel naţional impus de pandemia de COVID-19.

Pe 21 aprilie, legislativul britanic a lansat o anchetă împotriva premierului, acuzat că a indus în eroare legislativul de la Londra prin reacţiile sale iniţiale la informaţii conform cărora a încălcat măsurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Johnson a prezentat scuze în parlament pentru că a participat la o petrecere în grădina din Downing Street 10, în timpul primului lockdown determinat de criza COVID-19, declarând că regretă ce a făcut şi că a crezut că întâlnirea respectivă, desfăşurată în 20 mai 2020, era o reuniune de muncă.



Conform mai multor media, petrecerea respectivă ar fi fost organizată în grădina din Downing Street pe 20 mai 2020 în prezenţa liderului conservator şi a soţiei sale, Carrie, într-o perioadă când interacţiunile sociale erau limitate drastic.

Johnson a promis să lupte ca un lider, dar dacă pierde votul de încredere el va fi destituit, ceea ce va însemna că Partidul Conservator va organiza o competiţie internă pentru desemnarea unui succesor, scrie Agerpres.

Cine i-ar putea lua locul lui Boris Johnson

Liz Truss

Şefa diplomaţiei britanice se află constant în topul încrederii dintre membrii Partidului Conservator. Truss şi-a cultivat cu grijă imaginea publică, anul trecut fotografiindu-se într-un tanc, ceea ce a evocat o imagine similară, din 1986, cu prima femeie în funcţia de prim-ministru al Regatului Unit, Margaret Thatcher. Politiciana în vârstă de 46 de ani a fost ministru al comerţului internaţional în primii doi ani ai mandatului premierului Boris Johnson, iar în 2021 a fost numită negociator-şef cu Uniunea Europeană. Ea şi-a exprimat luni sprijinul 100% pentru Johnson şi şi-a încurajat colegii să îl sprijine pe premier.

Jeremy Hunt

Fost ministru de externe, Hunt (55 de ani) s-a plasat pe poziţia secundă la competiţia internă din 2019 a Partidului Conservator, după Boris Johnson. El ar oferi un stil de leadership mai serios şi mai puţin controversat, după mandatul turbulent al lui Johnson. În ultimii doi ani, el şi-a folosit experienţa de fost ministru al sănătăţii pentru a prezida comisia pentru sănătate a Camerei Comunelor. Anterior în acest an, el a spus că ambiţia sa de a deveni prim-ministru încă ''nu s-a şters complet''.

Rishi Sunak

Actualul ministru al finanţelor a fost până anul trecut favoritul la succesiunea lui Boris Johnson. Sunak a fost lăudat pentru pachetul de redresare economică în timpul pandemiei de COVID-19, printre care un program de păstrare a locurilor de muncă care a prevenit şomajul masiv ce ar fi costat 410 miliarde lire (514 miliarde dolari). Totuşi, el a fost criticat pentru că nu a furnizat suficient sprijin gospodăriilor britanice şi a primit o amendă pentru încălcarea restricţiilor din timpul lockdown-ului legate de coronavirus. Rishi Sunak a declarat luni că îl susţine pe premierul Boris Johnson.

Nadhim Zahawi

În prezent ministru al educaţiei, Nadhim Zahawi s-a remarcat în timpul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Regatul Unit reuşind să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de vaccinare din lume. Povestea personală a lui Zahawi, fost refugiat irakian ajuns în Marea Britanie când era copil, îl deosebeşte de ceilalţi politicieni conservatori cu şanse la şefia partidului. Este unul dintre co-fondatorii YouGov, companie specializată în studii sociale, înainte de a intra în parlament în 2010. Săptămâna trecută, el a declarat că ar fi un ''privilegiu'' dacă ar deveni prim-ministru.

Penny Mordaunt

Fost ministru al apărării şi susţinătoare ferventă a Brexit-ului, Penny Mordaunt a fost destituită de Boris Johnson când acesta a devenit prim-ministru, după ce ea îl sprijinise pe Jeremy Hunt la competiţia internă din 2019 din Partidul Conservator. Ea a calificat drept ''ruşinoase'' petrecerile organizate în plin lockdown în Downing Street, iar luna trecută a declarat că alegătorii britanici doresc să vadă ''profesionalism şi competenţă'' din partea guvernului.

Sursa foto: Pixabay

