Shinzo Abe, fostul premier al Japoniei, a fost împușcat în timpul unui discurs electoral - surse oficiale au confirmat decesul

Shinzo Abe, în vârstă de 67 de ani, care rămâne cel mai longeviv prim-ministru al Japoniei, a fost împușcat în timpul eveniment electoral la Nara.

Suspectul atacator - despre care se spune că este un bărbat în vârstă de 40 de ani - a fost prins la fața locului și arestat.

Shinzo Abe a murit în spitalul unde primea tratament medical, în apropierea atacului din Nara, a declarat un înalt oficial al Partidului Liberal Democrat, relatează postul public NHK.

Știrea inițială

Premierul nipon Fumio Kishida a declarat vineri că Shinzo Abe, predecesorul său în acest post, se află "în stare foarte gravă" după ce a fost împuşcat în timp ce susţinea un discurs la un eveniment electoral la Nara (vest), transmite AFP, citată de Agerpres.

"Este un act barbar în plină campanie electorală, care este fundamentul democraţiei, iar aceasta este absolut impardonabil", a afirmat Kishida, care a spus că se roagă pentru supravieţuirea lui Abe, fostul său mentor politic şi în mandatul căruia a deţinut portofoliul de ministru al afacerilor externe, din 2012 şi până în 2017.

Potrivit dpa, Kishida a condamnat atacul "în cei mai duri termeni" şi şi-a întrerupt campania electorală în prefectura Yamagata (nord), întorcându-se cu elicopterul la reşedinţa sa oficială din Tokyo.

Potrivit presei, Abe a fost împuşcat, în plină stradă, de un fost membru al forţelor de apărare japoneze, fostul premier fiind atins de două gloanţe.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de susţinere pentru fostul premier japonez Shinzo Abe, aflat în stare critică după ce a fost împuşcat, şeful statului condamnând "cu tărie" acest atac.

"Condamn cu tărie împuşcarea fostului premier japonez Abe Shinzo. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt, în aceste momente foarte dificile, alături de el, familia sa şi poporul japonez", a scris Iohannis, pe Twitter.

Strongly condemn the shooting of former Japanese Prime Minister @AbeShinzo. In these very difficult moments, our thoughts and prayers are with him, his family and the people of Japan!