UE vrea să înlocuiască gazele ruseşti cu livrări din Nigeria

Uniunea Europeană este interesată să obţină livrările suplimentare de gaze naturale din Nigeria, într-un moment în care blocul comunitar se pregăteşte pentru o posibilă oprire a livrărilor de gaze ruseşti, a declarat sâmbătă Matthew Baldwin, director general adjunct al Directoratului General pentru Energie din cadrul Comisiei Europene, transmite Reuters.

Cu prilejul unei vizite la Lagos, unde a avut întâlniri cu oficiali ai celui mai mare producător de petrol din Africa, Matthew Baldwin a fost informat că Nigeria îşi îmbunătăţeşte securitatea în Delta Nigerului şi de asemenea intenţionează să redeschidă conducta Trans Niger, undeva după luna august, ceea ce ar putea însemna o creştere a exporturilor de gaze spre Europa, conform Agerpres.ro.



Uniunea Europeană importă din Nigeria aproximativ 14% din necesarul său total de gaze lichefiate şi există potenţialul pentru dublarea cifrei, a apreciat Matthew Baldwin.



Însă producţia de petrol şi gaze a Nigeriei este afectată de furturi şi vandalizarea conductelor, astfel că în prezent terminalul de export pe care compania Nigeria LNG Ltd. îl are pe insula Bonny operează la 60% din capacitate.



"Dacă vom putea ajunge undeva peste 80%, atunci ar putea fi cantităţi suplimentare de gaze lichefiate care ar putea fi disponibile pentru cargouri spot care să vină în Europa. Ei (oficialii nigerieni - n.r.) ne-au spus să avem o nouă rundă de discuţii la finele lunii august, pentru că sunt încrezători că vor putea face progrese cu privire la acest subiect", a spus Matthew Baldwin.



Compania Nigeria NLG este deţinută de grupul petrolier NNPC Ltd, unde acţionari sunt statul nigerian, precum şi giganţii occidentali Shell, TotalEnergies şi Eni.



Miercuri, Comisia Europeană a apreciat că statele membre UE ar trebui să îşi reducă consumul de gaze cu 15%, începând din luna august şi până în luna martie. Iniţial, această ţintă va fi una voluntară, dar ar urma să devină obligatorie dacă executivul comunitar declară stare de urgenţă.



Anul trecut, Nigeria a exportat 23 de miliarde de metri cubi de gaze spre Uniunea Europeană, însă această cifră este în scădere de mai mulţi ani. De exemplu, în 2018, blocul comunitar a cumpărat 36 de miliarde de metri cubi de gaze naturale din Nigeria, a precizat Matthew Baldwin.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: