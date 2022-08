Fierbe Marea Chinei de Sud. Cum se pregătește Taiwanul de un posibil război cu China

Astfel, vizita efectivă ar putea să aibă loc chiar pe data de 2 august, dar, așa cum se întâmplă în cazul evenimentelor diplomatice cu un profil ridicat de complexitate, opinia publică ar putea să nu afle acest lucru decât în momentul în care evenimentul ar urma să înceapă.

Între timp, însă, China a anunțat deja că nu va sta cu mâinile în sân în cazul în care vizita va fi dusă la bun sfârșit, în vreme ce grupările navale americane ce includ portavioane au început deja să se adune în zonă de o manieră care arată că Nancy Pelosi ar putea ajunge, într-adevăr, în Taiwan.

Drept dovadă, chinezii au ridicat deja de la sol avioane de luptă aproape de așa-numita „linie mediană” care separă strâmtoarea Taiwan, într-o demonstrație de forță menită să le arate americanilor cu ce s-ar putea confrunta.

I'm leading a Congressional delegation to the Indo-Pacific to reaffirm America’s unshakeable commitment to our allies & friends in the region. In Singapore, Malaysia, South Korea & Japan, we’ll hold high-level meetings to discuss how we can further our shared interests & values.— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 31, 2022