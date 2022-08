Centrala nucleară din Zaporojie, în pericol din cauza rușilor, care o folosesc ca scut împotriva ucrainenilor

"După cinci luni de ocupaţie, intenţiile Rusiei cu privire la centrala nucleară din Zaporojie rămân neclare", apreciază ministerul. "Cu toate acestea, acţiunile pe care le-au întreprins (ruşii) la această facilitate au subminat cel mai probabil securitatea şi siguranţa funcţionării normale a centralei", potrivit acestuia.

Forţele ruse au utilizat unităţi de artilerie instalate în zone din apropierea centralei pentru a lovi teritoriul ucrainean pe malul de vest al râului Nipru, se arată în raport.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/0Nsn83qjId 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yEpVc03HQD

În acelaşi timp, ruşii au folosit zona din jurul centralei, în special oraşul adiacent Enerhodar, pentru a da o pauză forţelor sale, "utilizând statutul centralei de obiectiv protejat pentru a reduce riscul unor eventuale atacuri ucrainene pe timpul nopţii pentru echipamentele şi forţele sale".

Situaţia este "volatilă" la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub control rusesc de la începutul lunii martie, îşi exprimase marţi îngrijorarea directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), care continuă să depună eforturi pentru a trimite o misiune la faţa locului.

New: Russian forces are likely using the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP) in Enerhodar to play on Western fears of a nuclear disaster in Ukraine, likely in an effort to degrade Western will to provide military support to a Ukrainian counteroffensive. https://t.co/bGTPARd2dZ pic.twitter.com/7EkakGfz8f