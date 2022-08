Taiwanul vrea o creștere record a bugetului militar pe fondul escaladării tensiunilor cu China

Guvernul taiwanez a propus joi un buget militar de 19 miliarde de dolari pentru anul viitor, o creştere de aproape 14 procente faţă de 2022, care include fonduri pentru achiziţia de noi avioane de luptă, transmite Reuters.

După vizita în Taiwan în această lună a preşedintei Camerei Reprezentanţilor a Congresului american, Nancy Pelosi, China a desfăşurat cele mai ample exerciţii militare în jurul insulei guvernate democratic. Vizita a înfuriat Beijingul, care a considerat-o o tentativă a Washingtonului de ingerinţă în afacerile interne ale Chinei, conform Agerpres.ro.



Bugetul total de apărare propus de cabinetul preşedintei Tsai Ing-wen este de 586,3 miliarde de dolari taiwanezi (19,41 miliarde de dolari SUA), o creştere anuală record de 13,9%.



Propunerea de buget, care trebuie aprobată de parlament, marchează al şaselea an consecutiv de creştere a cheltuielilor de apărare începând din 2017, însă majorările anterioare fuseseră sub 4%.



Potrivit ministrului pentru buget şi statistică, Chu Tzer-ming, creşterea prevăzută va fi destinată în special costurilor operaţionale precum cele pentru combustibili şi mentenanţa avioanelor şi navelor trimise pentru a contracara activităţile militare ale Chinei în preajma Taiwanului.



Bugetul militar propus reprezintă 14,6% din cel general pentru 2023 şi se situează pe locul al patrulea după fondurile alocate cheltuielilor sociale, educaţiei, ştiinţei şi culturii (buget combinat) şi dezvoltării economice.



Taiwanul a anunţat anul trecut o alocare bugetară suplimentară de 8,69 miliarde de dolari până în 2026, în plus faţă de cheltuielile militare anuale, destinată mai ales achiziţiei de armament naval, precum rachete şi nave.



Preşedinta Tsai a făcut o prioritate din modernizarea forţelor armate, bine dotate, dar întrecute cu mult de cele ale Chinei.



China a afirmat în martie că va cheltui cu 7,1% mai mult pentru apărare în acest an, adică echivalentul a 211,62 miliarde de dolari, însă mulţi experţi suspectează că aceasta nu este cifra reală, chiar dacă guvernul neagă.

Sursa foto: shutterstock.com

