Ministrul polonez al apărării, Mariusz Błaszczak, a afirmat că țara sa va avea ”cea mai puternică forță militară terestră din Europa”, scrie Notes from Poland. Guvernul de la Varșovia a crescut procentul din PIB alocat cheltuielilor de apărare la 3% și intenționează să îl ducă până la 5%.

Polonia a semnat un acord pentru cumpărarea a 250 de tancuri Abrams noi și 116 la mâna a doua din Statele Unite. Este vorba de cea mai avansată versiune a tancului principal de luptă american. Primele blindate de acest tip au ajuns deja în iulie în Polonia.

The first US Abrams tanks have arrived in Poland to allow the Polish armed forces to be trained in their use.



Poland earlier this year confirmed the purchase of 250 new Abrams tanks and last week announced it would also buy 116 used ones https://t.co/ukQnkC6Pf6