FOTO - Hartă cu contraofensiva Ucrainei: ce s-a întâmplat în ultima săptămână în nord-estul țării

La începutul lunii septembrie, armata ucraineană și-a concentrat întreaga comunicare pe o contraofensivă în sudul țării, ca mai apoi, să îi ia prin surprindere pe ruși cu o străpungere neașteptată și fulgerătoare a liniilor ruse din nord-est ,în regiunea Harkov.

The latest map update from @criticalthreats and @TheStudyofWar shows that Ukraine's counteroffensive has driven Russian forces almost entirely out of Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/gGXLVPMlTH— Brady Africk (@bradyafr) September 12, 2022