Halep nu mai joacă tenis anul acesta. Federer se retrage de tot din sport

Simona Halep a anunțat pe Instagram că nu va mai participa la niciun turneu în anul acesta. Sportiva de 31 de ani și-a motivat decizia afirmând că se simte „extenuată mental” și că are nevoie de timp pentru a se recupera după intervenția chirurgicală suferită la nas.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023! Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, e o parte din mesajul postat de Simona.

Roger Federer și-a anunțat retragerea din tenis

Într-o scrisoare publicată și pe Facebook, celebrul jucător de tenis Roger Federer (41 de ani) a anunțat joi că se retrage după Laver Cup, turneu care dispută la Londra, în perioada 23-25 septembrie.

”După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale”, a spus Federer.

Elvețianul are 20 de titluri de Grand Slam în palmares.

Sursa foto: Agerpres

