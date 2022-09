[VIDEO] România ar putea fi prima țară europeană care va cumpăra Iron Dome-ul israelian

Dacă se va ajunge la un acord, România, membră NATO, va deveni prima țară europeană care va cumpăra sistemul.

De când a intrat în arsenalul defensiv al Israelului în 2011, Iron Dome și-a dovedit valoarea în luptele din Fâșia Gaza. Fiecare baterie costă în jur de 150 de milioane de dolari, iar fiecare rachetă interceptoră costă 50.000 de dolari.

Israelul nu a găsit până acum prea mulți cumpărători pentru noul sistem, doar armata americană achiziționând două sisteme Iron Dome pentru 375 mil. dolari.

Vedeți mai jos clipuri video cu scutul antirachetă Iron Dome care oprește o rafală de 100 de rachete trase de palestinieni.

