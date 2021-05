„Brigăzile Al-Qassam au lansat cel mai mare bombardament cu rachete asupra Tel Avivului și a zonelor adiacente, cu 130 de proiectile, în răspuns la țintirea de către inamic a blocurilor zgârie-nori civile”, a comunicat Hamas, citată de businessinsider.com. IDF a postat pe Twitter filmări cu modul în care a funcționat apărarea orașului și a zonelor învecinate. În videoclipuri se pot observa rachetele explodând în aer în urma loviturilor primite de la interceptori.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl