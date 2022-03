VIDEO Germania ar putea achiziționa un scut antirachetă israelian care să protejeze și România

Decizia nu a fost încă luată în mod oficial, însă Partidul Social-Democrat al cancelarului federal Olaf Scholz, principala formaţiune a coaliţiei aflate la putere în Germania, o susţine, precizează acest cel mai citit cotidian german, conform Agerpres.ro.



"Trebuie să ne apărăm mai bine împotriva ameninţării ruse. Pentru aceasta avem nevoie rapid de un scut antirachetă la scara Germaniei", explică în Bild raportorul Bundestagului pentru bugetul de apărare, Andreas Schwarz.



"Sistemul israelian Arrow 3 este o bună soluţie", a adăugat el cu privire la acest dispozitiv antirachetă israelian destinat să contracareze rachetele cu rază de acţiune lungă.



Potrivit Bild, sistemul, inspirat din "Iron Dome" (Domul de Fier) israelian, ar costa circa 2 miliarde de euro şi ar putea fi operaţional din 2025, din trei situri în Germania.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021