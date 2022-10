„Din cauza amenințării încercuirii, trupele aliate au fost retrase din Krasnyi Lyman în poziții mai bune”, a anunțat presa de stat rusă, potrivit BBC.

„Wellcome to Lyman” („Bine ați venit în Lyman”) spune un soldat ucrainean într-un video, când a înaintat pe front și a ajuns în oraș.

Ukrainian Air Assault Forces are entering Lyman, Donetsk region. #UAarmy has and will always have the decisive vote in today's and any future "referendums". pic.twitter.com/gGIIk9rNkG — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 1, 2022

Lyman este un oraș strategic din est, pe care Ucraina pare acum gata să-l recucerească de la ruși. De la sfârșitul lunii mai, trupele ruse au transformat orașul din regiunea Donețk într-un centru logistic major pentru desfășurarea trupelor și aprovizionarea cu muniții. Liman este important pentru că ar putea fi următorul pas spre eliberarea Donbasului ucrainean.

It's 1 a.m. in Ukraine and there's a battle underway on the outskirts of Kreminna, Luhansk region.



Advancing Ukrainian troops are turning the Russian retreat from Lyman, Donetsk region, into a rout. pic.twitter.com/03xJr8VyM1— Michael MacKay (@mhmck) September 30, 2022