Imagini din Kiev și alte mari orașe ucrainene după cele mai recente bombardamente ale Rusiei

Radioul public ucrainean Suspilne a informat, citând serviciile de urgenţă, că exploziile de la Kiev au cauzat morţi şi răniţi, însă nu au fost prezentate cifre.



"Mai multe explozii (au avut loc) în districtul Şevcenko (Şevcenskivskii), în centrul capitalei", a anunţat la rândul său, pe mesageria Telegram, primarul capitalei Vitali Kliciko. "Detalii mai târziu", a adăugat el, potrivit Reuters.

Russians hit a bicycle-pedestrian tourist bridge in Kyiv, opened in 2019. Russian propaganda channels celebrate it as “destruction of infrastructure”. In fact, Russians destroy everything beautiful, modern, people-oriented. Photos: the moment of explosion, how it looked before. pic.twitter.com/1o0rDBMX0l — Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 10, 2022

Puţin mai târziu, Klicko a anunţat că atacurile de luni dimineaţa au vizat mai multe clădiri, dintre care unele fac parte din "infrastructura critică" a capitalei ucrainene.

Shevchenko Park in central Kyiv now. Probably the city’s busiest park, usually packed with people and street musicians pic.twitter.com/9kIS4rBiKq — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022





La rândul său, guvernatorul regiunii Lviv (Lvov, Liov), Maxim Kozitski, a anunţat că oraşul din vestul Ucrainei, care până acum fusese în general ferit de lupte cu armata rusă, a fost bombardat luni dimineaţa. "Au fost înregistrate lovituri asupra infrastructurilor energetice ale regiunii Lviv", îndemnându-i pe locuitori "să rămână în adăposturi" în faţa "ameninţării cu noi atacuri".

Russia has a limited supply of cruise missiles and it chose to use them en masse today to target a # of symbolic non-military targets. This may have been more for domestic consumption after the Crimean Bridge explosion than to try to coerce Ukrainians (which won't work) https://t.co/3BIgUtwlEb