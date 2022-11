NATO își consolidează prezența în România: un convoi cu tancuri franceze Leclerc a ajuns în țara noastră

Tehnica militară a intrat în ţară luni, pe la punctul de trecere al frontierei Curtici, judeţul Arad şi este destinată completării mijloacelor tehnice ale Grupului de luptă al NATO (Battle Group Forward Presence-BGFP) dislocat în Cincu, precizează sursa citată.

Primul convoi cu tehnică militară franceză, constând în transportoare blindate, a sosit în România pe 23 octombrie.

MApN aminteşte că grupul de luptă al NATO (BGFP) din România s-a constituit, începând cu luna mai, prin transformarea elementelor multinaţionale aliate din cadrul Forţei de Răspuns a NATO, dislocate în ţara noastră.

#MissionAigle received the Leclerc tanks at the Voila railway station 🇷🇴. This equipment contributes to the increase of the 🇫🇷 operational capabilities in Romania and reinforces the @NATO defensive and preventive position on the eastern flank of Europe. pic.twitter.com/E0aQZlSQpv