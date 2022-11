"Noua lansare a Blue Verified este amânată până când va exista un nivel ridicat de încredere în stoparea furtului de identitate", a scris pe Twitter noul şef al reţelei sociale.

"Probabil va fi o culoare diferită pentru organizaţii şi pentru indivizi", a adăugat el.

Musk anunţase săptămâna trecută că acest nou sistem va fi relansat pe 29 noiembrie.

Acest abonament, deschis tuturor utilizatorilor Twitter în schimbul a opt dolari pe lună, a fost unul dintre proiectele majore ale miliardarului de la preluarea platformei, la sfârşitul lunii octombrie.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2022