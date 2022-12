Astfel, singurul personal existent în acest restaurant, cu care însă consumatorii nu interacționează, sunt persoanele de la bucătărie, care prepară mâncarea.

Ulterior, aceasta este plasată pe niște benzi transportoare care o aduc pentru a fi livrată de sistemul robotizat, informează Entrepreneur.

Cu toate acestea, spun reprezentanții companiei, acest concept nu urmează să fie replicat și în alte locații McDonald's în curând.

Reacțiile celor care au văzut noul restaurant au fost însă amestecate, sugerând că noul tip de restaurant mai are până să fie acceptat de publicul larg.

Introverts, this one's for you.



McDonald's has opened its first fully automated branch in Texas, where there is no human contact whatsoever.



(TikTok: foodiemunster) pic.twitter.com/YD1k4O7J49— Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) December 22, 2022