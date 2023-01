Societatea rusească se umple de infractori pe măsură ce deținuții chemați la război sunt eliberați

Astfel, un prim grup de deţinuţi ruşi au fost amnistiaţi şi eliberaţi pentru că au acceptat să lupte în Ucraina, a anunţat șeful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, conform Newsweek.

''Aţi lucrat până la capătul contractului vostru. Aţi lucrat în mod onorabil, cu demnitate'', a declarat el într-un material video difuzat de agenţia de presă rusă RIA Novosti, făcând în același timp un apel ca societatea rusă să-i trateze cu cel mai mare respect.

Cu toate acestea, o parte a opiniei publice s-a declarat îngrijorată de faptul că acești deținuți vor fi, practic, liberi să ducă o viață normală în societatea unde, cândva, erau întemnițați.

Wagner chief tells inmates 'don't rape women' after releasing them in return for fighting in Ukraine pic.twitter.com/PXvfb6ii0m