Deși forțele ucrainene au rezistat eroic în Soledar, localitatea este aproape pierdută. De ce este atât de important acest oraș

"Le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care protejează Bahmut (...) şi luptătorilor din Soledar care rezistă unor noi atacuri, şi mai violente, din partea invadatorilor", a spus preşedintele Zelenski în mesajul său zilnic de luni.

O cădere a orașului Soledar, aflat la nord-est de Bahmut, ar însemna, practic, că acesta din urmă ar fi înconjurat de pe încă un flanc, ceea ce ar face rezistența ucraineană în acest oraș tot mai dificilă.

În același timp, Evgheni Prigojin, șeful armatei de mercenari Wagner, nu și-a ascuns deloc interesul pentru mina de sare din Soledar, una dintre cele mai spectaculoase din Europa și o adevărată atracție turistică înaintea războiului.

În acest moment, însă, zona este supusă unui atac constant cu arme combinate, de la artilerie și tiruri de rachete până la atacurile infanteriei.

Mai mult, sursele locale de pe Twitter care monitorizează luptele, arată că situația s-a deteriotat grav.

Soledar Situation

Russian forces have reportedly gained fire control of the main supply route into Soledar.

Russian forces made some gains today in the town.

Ukrainian units from three different brigades continue to fight house to house in the town.

The situation has deteriorated— WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) January 9, 2023