Imaginile au fost distribuite și de către Matthew Luxmoore, corespondent al Wall Street Journal. Acesta menționează că persoana din filmare este un comandant ucrainean care a „luptat împotriva forțelor lui Prigojin și care acum se uită cum rușii se bat întrer ei”.

This is the commander of a Ukrainian drone unit that fought against Prigozhin's forces in Bakhmut and Soledar and lost men there. He's now watching those same Russians turn against their country in armed rebellion. No wonder Ukrainian troops are loving this https://t.co/Tpxl3BvcNO— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) June 24, 2023