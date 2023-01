Chris Whipple, un autor de cărți și documentare american, scrie într-un volum recent publicat despre faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi fost avertizat de CIA înaintea invaziei despre mișcările pe care le pregăteau rușii, ba chiar și în legătură cu faptul că aceștia voiau să-l asasineze, dar acesta a ales să le ignore.

Astfel, conform publicației Business Insider, directorul CIA, Bill Burns, s-a întâlnit cu Zelenski într-o vizită secretă la Kiev, atenționându-l pe acesta cu privire la informații conform cărora rușii plănuiau să-l asasineze pe președintele ucrainean.

Acesta din urmă a ignorat însă avertismentul, considerând că informațiile de tipul acesta, precum și cele conform cărora rușii ar plănui un atac pe scară largă, "ar provoca panică".

Totodată, mai notează publicația citată, acest tip de avertismente erau neobișnuite pentru agenția americană de informații, dar faptul că totuși le-a făcut arată cât de sigură era administrația de la Washington cu privire la ele.

"Burns a venit să-l trezească la realitate", iar directorul CIA i-a împărtășit faptul că forțele speciale ruse veneau după el, arată Chris Whipple în cartea sa care va avea lansarea pe data de 17 ianuarie - "Lupta vieții sale: în interiorul casei albe conduse de Joe Biden" (The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House, n.r.).

De asemenea, autorul american mai povestește faptul că Zelenski a fost profund șocat la aflarea acestei vești, dar și că raportul prezentat de Burns a fost atât de detaliat încât a ajutat forțele de securitate ucrainene să dejoace două atentate la viața președintelui ucrainean.

Sursa foto: Shutterstock / Borka Kiss

