Oamenii de știință: Prăjiturile la birou sunt la fel de dăunătoare precum fumatul pasiv

Aducerea prăjiturilor la birou este la fel de dăunătoare ca fumatul pasiv, spun reprezentanții instituției britanice care se ocupă cu supravegherea alimentelor (FSA) organ de supraveghere a alimentelor din Marea Britanie.

Profesorul Susan Jebb, președintele Agenției pentru Standarde Alimentare (FSA), a spus că angajații ar trebui să se gândească de două ori înainte de a aduce la locul de muncă produse nesănătoase care i-ar putea tenta pe colegi, scrie Sky News.

Ea a declarat pentru The Times: „Dacă nimeni nu ar aduce prăjituri la birou, nu aș mânca prăjituri în timpul zilei, dar pentru că oamenii aduc prăjituri, le mănânc. Acum, OK, am făcut o alegere, dar oamenii făceau o alegere și când intrau într-un pub unde se fuma.

Ea a adăugat: „În cazul fumatului, după o perioadă foarte lungă de timp noi oamenii am ajuns să înțelegem că indivizii trebuie să depună un efort, dar că le putem face eforturile mai de ușoare având un mediu care sprijină aceste eforturi. Ei bine, încă nu simțim așa ceva în privința alimentelor”.

Prof. Jebb, profesor de dietă și sănătatea populației la Universitatea din Oxford, a spus că este, de asemenea, frustrată de întârzierile în introducerea unei noi legi care ar impune anumite restricții în cazul publicității TV pentru junk food.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: