O nouă întâlnire a Grupului de Contact pentru Apărare al Ucrainei, așa-numitul format Ramstein, este pe cale să decidă cel mai important ajutor al puterilor occidentale de până acum, de la tancurile britanice Challenger și până la blindatele ușoare Bradley și Stryker promise de americani, o întreagă paletă de armament greu de producție vestică fiind pe masă pentru a împinge frontul pe care se desfășoară ostilitățile în acest moment.

Întânirea miniștrilor apărării din aproximativ 50 de state va avea loc în contextul unei presiuni foarte mari din partea aliaților pe Germania, pentru ca această țară, mai precis cancelarul Olaf Scholz, să permită trimiterea tancurilor Leopard 2 în Ucraina.

De ce sunt importante tancurile Leopard 2

Oficialul german s-a dovedit însă foarte reticent în a face acest lucru, ezitând să permită chiar și trimiterea de tancuri Leopard 2 din stocurile altor țări care dețin astfel de echipamente, cum ar fi Polonia, Finlanda, Danemarca sau Spania.

Mai mult, Olaf Scholz a ridicat miza și mai mult pe acest subiect, condiționând trimiterea tancurilor Leopard 2, nici mai mult nici mai puțin, de trimiterea de către americani a tancurilor principale Abrams.

Primirea de tancuri Leopard 2 ar fi benefică pentru Ucraina nu doar din perspectiva performanței acestora, ci și a aspectului logistic.

Cu alte cuvinte, suficient de multe țări europene dețin tancuri Leopard 2 încât, odată trimise în Ucraina acestea să poată fi întreținute și reparate mai ușor.

Pe de altă parte, trimiterea unei diversități foarte mari de vehicule blindate ar face suportul logistic foarte dificil, fiind vorba despre foarte multe piese de schimb și muniții diferite.

Poland’s @MorawieckiM has had enough of German procrastination with permitting the supply of Leopard 2 tanks to Ukraine. “Permission is a secondary matter. We will either get it quickly or do what we see fit.” The security of all of Europe depends on it, he adds. pic.twitter.com/sI0PUtFGKJ— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) January 19, 2023

De altfel există semnale conform cărora răbdarea partenerilor Germaniei ajunge la capăt. Astfel, premierul polonez Mateusz Morawiecki a dat de înțeles că nu exclude posibilitatea de a livra tancuri Leopard 2 Poloniei pur și simplu fără să mai aștepte acordul Berlinului.

Citeste si: Bulgaria, țara care a salvat Ucraina, prin ajutoarele trimise în...

Ce i s-a promis Ucrainei până acum

Concret, Ucraina știe că poate conta în acest moment pe vehicule blindate americane Bradley, franceze AMX 10 RC si germane Marder.

Canada a anunțat și ea trimiterea unor vehicule blindate pentru suport al infanteriei, dar acestea nu sunt suficient de multe și de grele pentru a putea împinge linia frontului în mod semnificativ.

Statele Unite au plusat chiar cu vehiculele blindate pe roți Stryker, în vreme ce britanicii sunt singurii care au confirmat tancuri principale de luptă până în acest moment, modernele Challenger 2.

The Biden administration is expected to announce a new military package for Ukraine worth about $2.5 billion that is likely to include dozens of Bradley and Stryker armored vehicles. https://t.co/JOZewHXsrJ— The Washington Post (@washingtonpost) January 19, 2023

Totodată, SUA dau semnale că înțeleg nevoia Ucrainei de a ataca țintele ruse aflate la mare distanță, astfel că din pachetul care va fi anunțat la Ramstein ar putea face parte și Bomba de Diametru Mic Lansată de la Sol (GLSDB), produsă de Saab în colaborare cu Boeing, cu o rază de acțiune de 160 de kilometri.

Citeste si: Card de energie: amendă uriașă pentru cei care încearcă să-l vândă

Sursă foto: Twitter / Def Mon

Mai mult, Suedia va furniza Ucrainei tunul autopropulsat Archer, una dintre cele mai avansate arme de artilerie din lume.

Bineînțeles, la toate acestea se adaugă și bateriile Patriot promse de SUA, Germania și Olanda.

Chiar și cu tot acest ajutor, însă, nevoia ucrainenilor pentru armament greu este mult mai mare, ei fiind nevoiți să acopere un front de peste 1000 de kilometri, pentru care ar avea nevoie, spun specialiștii, de peste 2000 de tancuri grele.

De asemenea, rachetele cu rază lungă de acțiune și avioanele de vânătoare solicitate de Ucraina nu se află nici ele pe "shopping listul" discutat de alianța NATO.

Occidentul, în continuare ezitant

Deși nu este deloc lipsit de importanță, se poate spune în concluzie că ajutorul militar anunțat la Ramstein va fi un compromis între ceea ce doresc ucrainenii și ce sunt dispuși să ofere occidentalii fără a escalada războiul.

Citeste si: Tensiuni în nordul Ucrainei. Au început exercițiile militare...

Mai mult, remarcă mulți analiști, accest ajutor vine foarte târziu, în condițiile în care orice zi care trece înseamnă nenumărate pierderi de vieți omenești, iar antrenamentul militarilor pe aceste echipamente va dura luni întregi.

🇺🇦🇩🇪In Germany, at the military training camp in Grafenwöhr, the training of 500 members of Ukrainian formations began. Within five to eight weeks, the personnel will be trained in the use of western-made weapons.#Russia#UkraineWar #Ukraine #RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LDERWPvgNv— ®️ Report War 🌍 (@ReportWar1) January 17, 2023

Aceștia se tem de asemenea de faptul că în tot acest timp, armata rusă, aflată acum sub comanda lui Valeri Gherasimov, ar putea trece la o nouă ofensivă pe măsură ce personalul mobilizat anul trecut devine mai capabil să lupte pe front iar vremea se încălzește.

Citeste si: Lavrov: Rusia va face totul pentru „a trezi la realitate” SUA și NATO

Nu în ultimul rând, nu poate fi complet scoasă din calcul posibilitatea ca Valeri Gherasimov să aleagă varianta unui atac pe două fronturi, apelând inclusiv la forțele staționate în Belarus, în condițiile în care Rusia nu și-a schimbat deloc obiectivele declarate la începutul invaziei, mai precis acelea de a ocupa întreaga Ucraină.

Sursa foto: Shutterstock / EWY Media

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: